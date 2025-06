Servidor é acusado de desviar 7,5 toneladas de alimentos doados a hospital O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou nesta terça-feira, 3, um servidor público do município de Jaguapitã, no norte do Estado... Revista Oeste|Do R7 04/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hospital Municipal de Jaguapitã | Foto: Google/Reprodução Revista Oeste - Brasil

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou nesta terça-feira, 3, um servidor público do município de Jaguapitã, no norte do Estado, pela acusação de se apropriar de aproximadamente 7,5 toneladas de alimentos doados para o Hospital Municipal de Jaguapitã pela Central de Abastecimento (Ceasa) do Paraná.

Para saber mais sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Justiça nega recurso da 99 e mantém proibição de motos por aplicativo em São Paulo

Belém e Manaus são as capitais brasileiras com mais casas em favelas

Inmet emite alerta laranja para temporais no Sul