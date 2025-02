Sobrevivente, piloto do helicóptero é crucial para investigação do acidente aéreo em SP A sobrevivência do piloto Edenilson de Oliveira Costa, depois do acidente de helicóptero em Caieiras (SP), é crucial para a investigação... Revista Oeste|Do R7 18/01/2025 - 15h07 (Atualizado em 18/01/2025 - 15h07 ) twitter

Helicóptero que transportava o casal André Feldman e Juliana Elisa Alves Maria caiu na Grande São Paulo, resultando na morte dos dois

A sobrevivência do piloto Edenilson de Oliveira Costa, depois do acidente de helicóptero em Caieiras (SP), é crucial para a investigação das causas do ocorrido, segundo o assessor-executivo da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil (Abrapac), Maurício Pontes.

Para saber mais sobre os detalhes desse acidente e a importância do relato do piloto, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

