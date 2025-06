Sol e tempo seco marcam o dia pelo Brasil nesta quinta-feira, 26 A quinta-feira, 26, será marcada pela predominância de tempo seco e céu aberto na maior parte do território brasileiro. Regiões como... Revista Oeste|Do R7 26/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 26/06/2025 - 06h35 ) twitter

A quinta-feira, 26, será marcada pela predominância de tempo seco e céu aberto na maior parte do território brasileiro. Regiões como o Sudeste, Centro-Oeste, interior do Nordeste e boa parte do Norte terão um dia estável, com ausência de chuvas e variação térmica moderada.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas em todo o Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

