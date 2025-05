Sol forte e tempo seco predominam no Brasil neste sábado, 17 Neste sábado, 17, o tempo no Brasil será marcado por contrastes entre tempo seco e sol forte no interior do país e a ocorrência de... Revista Oeste|Do R7 17/05/2025 - 06h43 (Atualizado em 17/05/2025 - 06h43 ) twitter

Neste sábado, 17, o tempo no Brasil será marcado por contrastes entre tempo seco e sol forte no interior do país e a ocorrência de chuvas em áreas litorâneas e no extremo norte, de acordo com o site Meteored.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre as condições climáticas deste sábado!

