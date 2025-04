SP: Defesa Civil emite alerta para fortes chuvas e riscos de deslizamentos

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para os riscos de fortes chuvas em todo o Estado desde as primeiras horas desta segunda-feira, 28. Depois de um fim de semana com precipitações mais moderadas, a previsão é de que a frente fria cause tempestades com raios e ventos fortes.

