SP: PM adota ferramenta do Google para bloqueio remoto de celulares roubados A Polícia Militar (PM) de São Paulo agora conta com uma ferramenta do Google para bloquear remotamente celulares Android roubados... Revista Oeste|Do R7 08/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Smartphone, celular, em uso. Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Polícia Militar (PM) de São Paulo agora conta com uma ferramenta do Google para bloquear remotamente celulares Android roubados ou furtados. O acesso intensifica o combate a esses crimes no Estado. Disponível desde junho, o recurso integra os Terminais Portáteis de Dados (TPDs) usados pelas equipes operacionais durante os atendimentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as novidades sobre segurança pública!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Conheça as habilidades dos cães usados em resgates pelos bombeiros

Frio intenso e ar seco avançam pelo Centro-Sul nesta terça-feira, 8

Ataque de esquerdista a Justus não está protegido pela liberdade de expressão