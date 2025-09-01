Stellantis convoca veículos da Peugeot, Fiat e Citroën para reparo
A empresa Stellantis informou que diversos veículos das marcas Peugeot, Fiat e Citroën terão reparos no Brasil em razão de possíveis falhas detectadas. Entre os afetados, estão o Citroën Basalt e o C3 Aircross, ambos ano/modelo 2025, além do Peugeot 2008 do mesmo ano/modelo, que podem apresentar obstrução no coletor de admissão.
