Stellantis convoca veículos da Peugeot, Fiat e Citroën para reparo A empresa Stellantis informou que diversos veículos das marcas Peugeot, Fiat e Citroën terão reparos no Brasil em razão de possíveis... Revista Oeste|Do R7 01/09/2025 - 20h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h57 )

Picape Titano Revista Oeste - Brasil

A empresa Stellantis informou que diversos veículos das marcas Peugeot, Fiat e Citroën terão reparos no Brasil em razão de possíveis falhas detectadas. Entre os afetados, estão o Citroën Basalt e o C3 Aircross, ambos ano/modelo 2025, além do Peugeot 2008 do mesmo ano/modelo, que podem apresentar obstrução no coletor de admissão.

