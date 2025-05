Sul e Sudeste do Brasil enfrentam manhã fria neste sábado, 3 Este sábado, 3, será marcado por contrastes no tempo em diferentes regiões do Brasil. A frente fria que avançou pelo país nos últimos... Revista Oeste|Do R7 03/05/2025 - 06h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 06h40 ) twitter

Frente fria chega ao Sudeste Revista Oeste - Brasil

Este sábado, 3, será marcado por contrastes no tempo em diferentes regiões do Brasil. A frente fria que avançou pelo país nos últimos dias permanece estacionada sobre o litoral da Bahia, que deve sofrer chuvas intensas.

