Suspeita de bomba suspende operação do Aeroporto de Porto Velho
Uma suspeita de bomba levou à suspensão das operações no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho (RO), na...
Uma suspeita de bomba levou à suspensão das operações no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho (RO), na noite desta quinta-feira, 14. Uma bolsa localizada na área de embarque e desembarque de passageiros fez com que os agentes a determinarem a interrupção das atividades.
