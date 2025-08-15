Logo R7.com
Suspeita de bomba suspende operação do Aeroporto de Porto Velho

Uma suspeita de bomba levou à suspensão das operações no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho (RO), na...

Revista Oeste|Do R7

Uma suspeita de bomba levou à suspensão das operações no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho (RO), na noite desta quinta-feira, 14. Uma bolsa localizada na área de embarque e desembarque de passageiros fez com que os agentes a determinarem a interrupção das atividades.

