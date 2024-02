Suzane muda nome em cartório e passa a ser ‘ex-Richthofen’ A alteração se deu no momento em que ela e o médico Felipe Zecchini... A alteração se deu no momento em que ela e o médico Felipe Zecchini Muniz, de 39 anos, declararam união estável. Quer saber mais sobre essa mudança surpreendente? Consulte a matéria completa no site da Revista Oeste.Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.