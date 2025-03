Systemica vence 1º leilão de concessão para reflorestamento no Pará A Systemica, empresa com participação minoritária do banco BTG Pactual, venceu o primeiro leilão do Brasil para recuperar uma floresta... Revista Oeste|Do R7 29/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 29/03/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

APA Triunfo do Xingu

A Systemica, empresa com participação minoritária do banco BTG Pactual, venceu o primeiro leilão do Brasil para recuperar uma floresta desmatada, com objetivo de comercializar crédito de carbono no Pará. O governo estadual realizou a concessão da Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu, nesta sexta-feira, 28, na B3, em São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante iniciativa!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

O silêncio do Enade 2023: o que está em jogo na educação superior brasileira?

Brasil tem temperaturas altas e chuvas esparsas neste sábado, 29

Justiça anula expulsão de ex-aluno de direita da USP