Tarcísio avalia antecipar implantação de escolas cívico-militares para este ano O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo está trabalhando para viabilizar a implementação do modelo cívico-militar...

O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo está trabalhando para viabilizar a implementação do modelo cívico-militar em 42 escolas já no segundo semestre deste ano. A apuração é do jornal Folha de S.Paulo.

