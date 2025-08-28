Logo R7.com
Tarcísio celebra operação contra o PCC: ‘Dia histórico’

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou a realização da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira,...

Revista Oeste|Do R7

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou a realização da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira, 28, contra a infiltração da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. "Dia histórico no enfrentamento ao crime organizado", escreveu em publicação no X.

