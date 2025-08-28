Tarcísio celebra operação contra o PCC: ‘Dia histórico’
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou a realização da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira,...
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou a realização da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira, 28, contra a infiltração da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. "Dia histórico no enfrentamento ao crime organizado", escreveu em publicação no X. Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou a realização da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira, 28, contra a infiltração da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. "Dia histórico no enfrentamento ao crime organizado", escreveu em publicação no X.Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: