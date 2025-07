Tarcísio desafia presidente da Sabesp a nadar no Tietê e no Pinheiros até 2029: ‘Estamos sonhando’ Com a meta de tornar possível o banho nos rios Tietê e Pinheiros até o final da década, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos...

Revista Oeste|Do R7 24/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share