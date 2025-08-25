Tarcísio sanciona lei que proíbe acorrentamento de animais
A partir de agora, tutores de animais domésticos no Estado de São Paulo não poderão mais manter seus bichos presos por correntes,...
A partir de agora, tutores de animais domésticos no Estado de São Paulo não poderão mais manter seus bichos presos por correntes, cordas ou objetos semelhantes. A medida foi oficializada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) nesta segunda-feira, 25.
A partir de agora, tutores de animais domésticos no Estado de São Paulo não poderão mais manter seus bichos presos por correntes, cordas ou objetos semelhantes. A medida foi oficializada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) nesta segunda-feira, 25.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante legislação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante legislação!
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: