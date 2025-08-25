Logo R7.com
Tarcísio sanciona lei que proíbe acorrentamento de animais

A partir de agora, tutores de animais domésticos no Estado de São Paulo não poderão mais manter seus bichos presos por correntes,...

Revista Oeste|Do R7

Punições para os infratores ainda não foram definidas | Foto: Reprodução/Redes sociais Revista Oeste - Brasil

A partir de agora, tutores de animais domésticos no Estado de São Paulo não poderão mais manter seus bichos presos por correntes, cordas ou objetos semelhantes. A medida foi oficializada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) nesta segunda-feira, 25.

