TCE suspende contratação de PMs para escolas cívico-militares em SP O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) determinou a suspensão imediata dos processos seletivos abertos pela Secretaria... Revista Oeste|Do R7 03/09/2025 - 18h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h38 )

tarcísio de freitas PABLO JACOB

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) determinou a suspensão imediata dos processos seletivos abertos pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para contratar monitores do programa de escolas cívico-militares. A decisão, tomada nesta quarta-feira, 3, foi unânime e resulta de uma representação apresentada por um grupo de deputados e vereadores que questionaram o edital do certame.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa decisão importante!

