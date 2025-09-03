Logo R7.com
TCE suspende contratação de PMs para escolas cívico-militares em SP

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) determinou a suspensão imediata dos processos seletivos abertos pela Secretaria...

Revista Oeste|Do R7

tarcísio de freitas PABLO JACOB

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) determinou a suspensão imediata dos processos seletivos abertos pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para contratar monitores do programa de escolas cívico-militares. A decisão, tomada nesta quarta-feira, 3, foi unânime e resulta de uma representação apresentada por um grupo de deputados e vereadores que questionaram o edital do certame.

