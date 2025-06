Temperaturas começam a aumentar nesta semana no Sul e Sudeste Com o enfraquecimento da recente onda de frio que atingiu o Brasil, o centro-sul do país se prepara para um aumento gradual das temperaturas... Revista Oeste|Do R7 16/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 16/06/2025 - 06h35 ) twitter

Revista Oeste - Brasil

Com o enfraquecimento da recente onda de frio que atingiu o Brasil, o centro-sul do país se prepara para um aumento gradual das temperaturas nos próximos dias. A Climatempo informa que alterações nos ventos podem impedir a chegada de novas massas frias ao Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro das previsões do tempo!

