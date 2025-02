Temperaturas devem cair nos próximos dias no Brasil Nos próximos dias, o calor que tem atingido o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil começará a perder força. No entanto, as temperaturas...

Nos próximos dias, o calor que tem atingido o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil começará a perder força. No entanto, as temperaturas continuarão elevadas, acima da média para este período do ano, com risco de tempestades em algumas regiões.

