Tempestade deixa mais de 300 municípios do Paraná e São Paulo em alerta nesta quinta-feira

Previsão de tempestade, ventos de até 100 quilômetros por hora e queda de granizo deixam mais de 300 municípios do Paraná e de São Paulo em alerta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Ministério da Agricultura e Pecuária, os locais atingidos correm risco de “corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”.

