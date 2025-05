Tempestade derruba parte do teto do restaurante Madalosso, em Curitiba Depois de uma tempestade com granizo atingir Curitiba (PR) na quarta-feira 21, parte do teto do restaurante Madalosso, localizado... Revista Oeste|Do R7 23/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h57 ) twitter

Fachada do restaurante Família Madalosso, em Curitiba (PR) | Foto: Reprodução/Tripadvisor Revista Oeste - Brasil

Depois de uma tempestade com granizo atingir Curitiba (PR) na quarta-feira 21, parte do teto do restaurante Madalosso, localizado no bairro Santa Felicidade, veio abaixo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a casa retomou o atendimento normal na quinta-feira 22.

Para mais detalhes sobre o incidente e a história do restaurante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

