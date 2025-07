Tempestades castigam o Sul do Brasil com ventos de até 105 km/h, alagamentos e destruição A passagem de um ciclone extratropical pelo litoral do Sul do Brasil provocou estragos significativos nesta segunda-feira, 28, e terça...

A passagem de um ciclone extratropical pelo litoral do Sul do Brasil provocou estragos significativos nesta segunda-feira, 28, e terça-feira, 29. Rajadas de vento que ultrapassaram os 100 km/h atingiram Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, com prejuízos à infraestrutura, queda de energia e transtornos no trânsito. Em meio às tempestades e ao cenário de destruição, as autoridades mantêm alertas para ventania, ressaca e frio intenso nos próximos dias.

Para mais detalhes sobre os impactos e as previsões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: