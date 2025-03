Tempestades chegam ao Sul e ao Sudeste neste início de semana Os Estados do Sul e do Sudeste do Brasil enfrentam previsão de tempestades nesta segunda-feira, 31. A informação é do Instituto Nacional...

Os Estados do Sul e do Sudeste do Brasil enfrentam previsão de tempestades nesta segunda-feira, 31. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que também emitiu alertas de chuvas intensas para outras áreas do país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre as tempestades que afetam o país!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: