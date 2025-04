Tempestades com ventos de até 100 km/h atingem o litoral nesta quinta-feira, 24 As instabilidades atmosféricas marcam presença no norte do país nesta quinta-feira, 24, com destaque para as tempestades ao longo... Revista Oeste|Do R7 24/04/2025 - 06h46 (Atualizado em 24/04/2025 - 06h46 ) twitter

Previsão de nebulosidade e chuva nesta quarta-feira, 24, mostra tempestades se formando em grande parte do litoral norte do país | Imagem: Meteored

As instabilidades atmosféricas marcam presença no norte do país nesta quinta-feira, 24, com destaque para as tempestades ao longo do litoral do Maranhão, Pará e Amapá. A atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mantém elevado o risco de tempestades com grandes volumes acumulados e ventos fortes.

