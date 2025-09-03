Tempestades intensas ameaçam o Sul nesta quarta-feira, 3
Esta quarta-feira, 3, será marcada por condições meteorológicas extremas em diferentes partes do Brasil. O fenômeno mais crítico ocorre no Sul do país, onde o Rio Grande do Sul está sob alerta para tempestades severas, volumes elevados de chuva e rajadas de vento que podem causar alagamentos, quedas de energia e prejuízos às lavouras. Ao mesmo tempo, o Centro-Oeste enfrenta calor de até 40 °C e níveis críticos de umidade relativa do ar, enquanto no Norte e no Nordeste prevalecem chuvas intensas em algumas áreas e seca acentuada em outras.
