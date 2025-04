Temporais atingem grande parte do Brasil nesta sexta-feira, 25 A sexta-feira, 25, será marcada por instabilidades severas em boa parte do território brasileiro. De acordo com o site Meteored, 20... Revista Oeste|Do R7 25/04/2025 - 06h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 06h40 ) twitter

A sexta-feira, 25, será marcada por instabilidades severas em boa parte do território brasileiro. De acordo com o site Meteored, 20 Estados e o Distrito Federal estão sob alerta de perigo ou perigo potencial para chuvas intensas, com possibilidade de temporais, ventos fortes e queda de granizo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre os temporais que afetam o Brasil!

