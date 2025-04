Temporais atingem o litoral do Brasil nesta terça-feira, 22 Esta terça-feira, 22, será marcada por um cenário meteorológico dividido no Brasil. De acordo com o site Meteored, o tempo permanecerá... Revista Oeste|Do R7 22/04/2025 - 06h46 (Atualizado em 22/04/2025 - 06h46 ) twitter

Mapa mostra possibilidade de temporais sobre o Brasil na tarde desta terça-feira, 22 | Imagem: Meteored/Reprodução

Esta terça-feira, 22, será marcada por um cenário meteorológico dividido no Brasil. De acordo com o site Meteored, o tempo permanecerá instável em boa parte das regiões Norte e Nordeste, com temporais previstos em diversas capitais. Já as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul terão céu aberto, pouca nebulosidade e queda na umidade relativa do ar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre as previsões meteorológicas e como elas podem afetar sua região!

