Temporais com raios atingem o Norte neste sábado, 30
30/08/2025 - 06h37

Este sábado, 30, terá como destaque os temporais previstos para a Região Norte, onde Estados como Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Roraima devem registrar pancadas fortes acompanhadas de raios e trovoadas. Os modelos meteorológicos mostram que essas instabilidades ganham força ao longo do dia, o que eleva o risco de descargas elétricas e acumulados significativos de chuva, enquanto outras regiões do país enfrentam cenários distintos, que vão da baixa umidade no interior nordestino e do Centro-Oeste até chuvas mais moderadas no Sudeste e Sul.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os impactos esperados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

