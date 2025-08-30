Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Temporais com raios atingem o Norte neste sábado, 30

Este sábado, 30, terá como destaque os temporais previstos para a Região Norte, onde Estados como Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e...

Revista Oeste|Do R7

Revista Oeste - Brasil

Este sábado, 30, terá como destaque os temporais previstos para a Região Norte, onde Estados como Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Roraima devem registrar pancadas fortes acompanhadas de raios e trovoadas. Os modelos meteorológicos mostram que essas instabilidades ganham força ao longo do dia, o que eleva o risco de descargas elétricas e acumulados significativos de chuva, enquanto outras regiões do país enfrentam cenários distintos, que vão da baixa umidade no interior nordestino e do Centro-Oeste até chuvas mais moderadas no Sudeste e Sul.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os impactos esperados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.