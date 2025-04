Temporais devem atingir o país nesta quarta-feira Depois de um fim de semana marcado por muita chuva, a instabilidade climática retorna ao Sudeste do Brasil nesta quarta-feira, 9.... Revista Oeste|Do R7 09/04/2025 - 06h45 (Atualizado em 09/04/2025 - 06h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mapa de risco desta quarta-feira 09 de abril de 2024. Fonte: Climatempo.

Depois de um fim de semana marcado por muita chuva, a instabilidade climática retorna ao Sudeste do Brasil nesta quarta-feira, 9. A previsão meteorológica da Climatempo aponta para pancadas de chuva em várias áreas, com possibilidade de temporais em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre as condições climáticas!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Chuvas intensas deixam cidades de 25 Estados em alerta, informa Inmet

Avocado: ‘Mini-abacate’ de SP ganha o mundo

Manga, que morreu hoje, foi o mais emblemático goleiro da história