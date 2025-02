Temu supera Mercado Livre e chega a 39 milhões de usuários mensais

Revista Oeste |Do R7

A Temu, aplicativo chinês de marketplace, alcançou 39 milhões de usuários ativos mensais em seis meses de operação no Brasil, superando o Mercado Livre com 37 milhões. Já a Shopee, que lidera o segmento, obteve a marca de 50 milhões de usuários.

