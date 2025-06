Terrorista da Al Qaeda é investigado por lavar dinheiro do Comando Vermelho Autoridades brasileiras e norte-americanas ampliaram as investigações contra Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim. O egípcio, de 48... Revista Oeste|Do R7 03/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 03/06/2025 - 20h56 ) twitter

Comando Vermelho e PCC expandem atuação na Amazônia Legal | Foto: Reprodução/Wikimedia Commons Revista Oeste - Brasil

Autoridades brasileiras e norte-americanas ampliaram as investigações contra Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim. O egípcio, de 48 anos, é suspeito de atuar na lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Procurado pelo FBI desde 2019 por ligação com a Al Qaeda, Mohamed é apontado como operador financeiro do grupo terrorista.

