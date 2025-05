‘The king, the power’: a histeria de um cristianismo emocionalmente desequilibrado Esta semana viralizaram inúmeros vídeos do autointitulado “pastor” e “profeta” Miguel Oliveira, de 15 anos; neles os mais absurdos... Revista Oeste|Do R7 03/05/2025 - 08h41 (Atualizado em 03/05/2025 - 08h41 ) twitter

Capa de Psicologia das Massas, de Gustave Le Bon | Foto: Reprodução Revista Oeste - Brasil

Esta semana viralizaram inúmeros vídeos do autointitulado “pastor” e “profeta” Miguel Oliveira, de 15 anos; neles os mais absurdos e quase inacreditáveis “profetismos” e perturbações ocorrem sob os olhares — ora piedosos, ora atônitos — de fiéis protestantes. O Conselho Tutelar de Carapicuíba (SP) interveio e, segundo notícia do portal Metrópoles, permitiu que ele continue pregando em igrejas, só que sem a exposição das palestras em redes sociais. Entre as exigências do órgão, inclui-se o retorno imediato do garoto às aulas presenciais; e, ao que parece, o Ministério Público, depois de receber denúncias de “exploração da fé alheia” pelo adolescente, deve investigar os relatos mais a fundo.

Para uma análise mais profunda sobre esse fenômeno e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

