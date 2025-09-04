TJ-SP considera inconstitucional proibição de mototáxi e fixa prazo de 90 dias para regulamentação Uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o município não pode impedir, por decreto, o transporte de passageiros...

Uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o município não pode impedir, por decreto, o transporte de passageiros por moto, considerando a proibição inconstitucional. O entendimento, firmado de forma unânime pelo Órgão Especial nesta quarta-feira, 3, aponta que apenas uma legislação federal poderia restringir esse tipo de serviço na cidade.

