TJSP decide: Facebook condenado por ataque hacker

A 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo entende que, por lucrar com atividade, empresa deve garantir segurança do usuário.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.