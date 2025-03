Traficante usava carrinho de sorvete para vender drogas em Itanhaém (SP) Um criminoso de 44 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no sábado 22, em uma praia de Itanhaém, no litoral de São Paulo... Revista Oeste|Do R7 26/03/2025 - 15h07 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h07 ) twitter

carrinho de sorvete

Um criminoso de 44 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no sábado 22, em uma praia de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil do Estado, ele usava um carrinho de sorvetes para disfarçar a venda de entorpecentes na orla.

