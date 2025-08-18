Traficantes sequestram ônibus e bloqueiam ruas em bairro no RJ Bandidos sequestraram 12 ônibus para bloquear ruas principais na Ilha do Governador, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, na manhã...

Bandidos sequestraram 12 ônibus para bloquear ruas principais na Ilha do Governador, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 18. Os criminosos incendiaram um dos veículos, em reação a uma ação da Polícia Militar no bairro que resultou em quatro prisões e na apreensão de quatro fuzis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre essa situação alarmante.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: