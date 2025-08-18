Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Traficantes sequestram ônibus e bloqueiam ruas em bairro no RJ

Bandidos sequestraram 12 ônibus para bloquear ruas principais na Ilha do Governador, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, na manhã...

Revista Oeste|Do R7

Bandidos sequestraram 12 ônibus para bloquear ruas principais na Ilha do Governador, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 18. Os criminosos incendiaram um dos veículos, em reação a uma ação da Polícia Militar no bairro que resultou em quatro prisões e na apreensão de quatro fuzis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre essa situação alarmante.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.