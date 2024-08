Tragédia em Vinhedo: Médicos a Bordo de Avião que Caiu

Ao menos 15 médicos estavam entre os passageiros do avião bimotor que caiu, nesta sexta-feira, 9, em Vinhedo (SP). A aeronave, modelo ATR-72, da VoePass Linhas Aéreas, transportava 57 passageiros e quatro tripulantes. O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) confirmou as mortes no fim da tarde de hoje.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.