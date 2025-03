Revista Oeste |Do R7

Tribunal aposenta juiz de 58 anos que comprou fazendas no valor de R$ 33 milhões

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) atendeu a um pedido do Ministério Público Federal (MPF) e aposentou compulsoriamente o juiz federal Alderico Rocha Santos. Ele tem 58 anos de idade. Segundo informa o site Metrópoles, a decisão partiu da Corte Especial Administrativa do TRF-1 no final de fevereiro deste ano.

