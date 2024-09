Tribunal de Justiça rejeita pedido de Robinho para regime mais brando

Nesta semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) rejeitou o pedido da defesa de Robinho para desconsiderar a hediondez do crime de estupro coletivo. Os advogados do ex-jogador buscavam uma progressão mais rápida do regime fechado para o semiaberto, por meio da retificação do cálculo penal.

