Tribunal mantém condenação de proprietária que se recusou a alugar imóvel para trans Na sexta-feira 15, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação da proprietária de um imóvel em Ilha Solteira,... Revista Oeste|Do R7 16/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 11h58 )

A sede do Tribunal de Justiça de São Paulo | Foto: Divulgação/TJSP Revista Oeste - Brasil

Na sexta-feira 15, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação da proprietária de um imóvel em Ilha Solteira, no interior do Estado, que se recusou a alugá-lo para uma pessoa trans. Conforme o TJ-SP, trata-se de discriminação.

Para entender todos os detalhes desse caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

