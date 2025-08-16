Tribunal mantém condenação de proprietária que se recusou a alugar imóvel para trans
Na sexta-feira 15, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação da proprietária de um imóvel em Ilha Solteira,...
Na sexta-feira 15, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação da proprietária de um imóvel em Ilha Solteira, no interior do Estado, que se recusou a alugá-lo para uma pessoa trans. Conforme o TJ-SP, trata-se de discriminação.
Para entender todos os detalhes desse caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
