Trote na Unesp deixa 2 alunos em coma alcoólico

Revista Oeste |Do R7

Sete estudantes da Universidade Estadual Paulista (Unesp) foram hospitalizados em Jaboticabal, interior de São Paulo, depois de participarem de um trote universitário no último domingo, 25. Dois permanecem internados em estado grave, de acordo com a apuração do jornal Folha de S.Paulo.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: