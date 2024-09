Uber é condenada a indenizar família de motorista assassinado A juíza Sandra dos Santos Brasil, da 2ª Vara do Trabalho da zona sul de São Paulo, condenou a Uber a pagar R$ 150 mil ao irmão de um... Revista Oeste|Do R7 11/09/2024 - 21h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 21h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-