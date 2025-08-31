Último dia de agosto vai ter calor extremo, chuvas intensas e risco de tempestades em várias regiões O Brasil se despede de agosto sob condições climáticas extremas, segundo o site especializado em meteorologia Meteored. Neste domingo... Revista Oeste|Do R7 31/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 31/08/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O alerta é para a baixa umidade relativa do ar e para o calor extremo | Foto: Divulgação/Meteored Revista Oeste - Brasil

O Brasil se despede de agosto sob condições climáticas extremas, segundo o site especializado em meteorologia Meteored. Neste domingo, 31, diferentes fenômenos vão impactar o tempo de norte a sul: a formação de um ciclone extratropical no Cone Sul aumenta o risco de tempestades no Sul, enquanto o ar quente vindo do Norte eleva as temperaturas no Centro-Oeste a até 40°C. No litoral leste, uma massa de ar frio mantém as temperaturas amenas e provoca chuvas intermitentes.

Para mais detalhes sobre as previsões climáticas e os impactos esperados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Goleiro Fábio é exaltado por especialistas, depois de bater recorde mundial

Luis Fernando Verissimo é velado em Porto Alegre em cerimônia aberta ao público

Brasil caminha para virar narcoestado, diz promotor que investiga PCC há 20 anos