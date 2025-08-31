Último dia de agosto vai ter calor extremo, chuvas intensas e risco de tempestades em várias regiões
O Brasil se despede de agosto sob condições climáticas extremas, segundo o site especializado em meteorologia Meteored. Neste domingo, 31, diferentes fenômenos vão impactar o tempo de norte a sul: a formação de um ciclone extratropical no Cone Sul aumenta o risco de tempestades no Sul, enquanto o ar quente vindo do Norte eleva as temperaturas no Centro-Oeste a até 40°C. No litoral leste, uma massa de ar frio mantém as temperaturas amenas e provoca chuvas intermitentes.
Para mais detalhes sobre as previsões climáticas e os impactos esperados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
