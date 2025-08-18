Ultrafarma é acusada de sonegar 60% das vendas Acusações de sonegação fiscal em grande escala colocam a Ultrafarma sob investigação, segundo a delação do ex-proprietário da Farma... Revista Oeste|Do R7 18/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h38 ) twitter

Ultrafarma Revista Oeste - Brasil

Acusações de sonegação fiscal em grande escala colocam a Ultrafarma sob investigação, segundo a delação do ex-proprietário da Farma Conde ao Ministério Público de São Paulo. O depoimento, revelado neste domingo, 17, pelo Fantástico, destaca que a concorrente teria sonegado até 60% das vendas, enquanto a Farma Conde admitiu evasão de 10%.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!

