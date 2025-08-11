Um dos criminosos mais procurados do Brasil morre em confronto com a Rota Luken Cesar Burghi Augusto, 46 anos, um dos líderes do Primeiro Comando da Capital e integrante da lista dos criminosos mais procurados...

Luken Cesar Burghi Augusto, 46 anos, um dos líderes do Primeiro Comando da Capital e integrante da lista dos criminosos mais procurados do Brasil, foi morto na noite deste sábado, 9, durante confronto com policiais da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), no município de Praia Grande, litoral de São Paulo.

