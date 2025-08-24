Um quarto dos brasileiros vive sob controle de facções criminosas, mostra estudo
Um em cada quatro brasileiros vive atualmente sob regras impostas por organizações criminosas, o que faz o Brasil liderar, com folga...
Um em cada quatro brasileiros vive atualmente sob regras impostas por organizações criminosas, o que faz o Brasil liderar, com folga, o ranking de países da América Latina com mais domínio de facções.
Um em cada quatro brasileiros vive atualmente sob regras impostas por organizações criminosas, o que faz o Brasil liderar, com folga, o ranking de países da América Latina com mais domínio de facções.
Para entender melhor essa realidade alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Para entender melhor essa realidade alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: