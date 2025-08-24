Um quarto dos brasileiros vive sob controle de facções criminosas, mostra estudo Um em cada quatro brasileiros vive atualmente sob regras impostas por organizações criminosas, o que faz o Brasil liderar, com folga... Revista Oeste|Do R7 24/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 08h57 ) twitter

Quantidade de pessoas sob o controle de facções criminosas em cada país | Foto: Reprodução/Cambridge University Press Revista Oeste - Brasil

Um em cada quatro brasileiros vive atualmente sob regras impostas por organizações criminosas, o que faz o Brasil liderar, com folga, o ranking de países da América Latina com mais domínio de facções.

