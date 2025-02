Um terço da população brasileira não terminou o ensino fundamental, informa IBGE Nos últimos 22 anos, o Brasil teve um aumento significativo no número de cidadãos com ensino superior, mas ainda enfrentou desafios... Revista Oeste|Do R7 26/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h26 ) twitter

O Distrito Federal possui a maior taxa de conclusão do ensino superior, de acordo com o IBGE | Foto: Reprodução/Redes sociais

Nos últimos 22 anos, o Brasil teve um aumento significativo no número de cidadãos com ensino superior, mas ainda enfrentou desafios na conclusão do ensino fundamental. Segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 35% dos brasileiros não completaram essa etapa educacional.

Para entender melhor essa realidade e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

