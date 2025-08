Umidade atinge níveis de deserto em mais de 10 Estados nesta quarta-feira, 6 Nesta quarta-feira, 6, boa parte do Brasil central enfrenta um cenário crítico de secura atmosférica. Segundo alertas do Instituto... Revista Oeste|Do R7 06/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Área de abrangência do alerta de baixa umidade relativa na região central do Brasil | Imagem: Meteored Revista Oeste - Brasil

Nesta quarta-feira, 6, boa parte do Brasil central enfrenta um cenário crítico de secura atmosférica. Segundo alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 11 Estados e 911 municípios apresentam níveis de umidade relativa comparáveis aos registrados no deserto do Saara, com valores que podem cair até 10% durante a tarde.

Para entender melhor os impactos dessa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Sheherazade relata dificuldades financeiras em processo contra Facebook

Fogo em fábrica de Manaus (AM) completa mais de 8 horas

Prêmio da Mega da Virada pode ultrapassar R$ 1 bilhão