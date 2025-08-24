Veja a previsão do tempo deste domingo, 24 Este domingo, 24, será marcado por extremos climáticos no Brasil. A previsão do tempo é de que uma onda de calor deve atingir o Centro... Revista Oeste|Do R7 24/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 06h37 ) twitter

previsão do tempo Revista Oeste - Brasil

Este domingo, 24, será marcado por extremos climáticos no Brasil. A previsão do tempo é de que uma onda de calor deve atingir o Centro-Oeste, Norte, Nordeste e interior do Sudeste, com temperaturas acima de 37 °C. Diversas regiões entram em alerta por seca e baixa umidade.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas e recomendações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

