Venezuelanos são presos por ocultarem cadáveres em cemitério clandestino em Roraima Dois venezuelanos foram presos por associação criminosa, ameaça e ocultação de cadáver. Eles teriam envolvimento com o cemitério clandestino... Revista Oeste|Do R7 23/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 23/01/2025 - 20h07 )

cemitério clandestino - roraima

Dois venezuelanos foram presos por associação criminosa, ameaça e ocultação de cadáver. Eles teriam envolvimento com o cemitério clandestino em uma favela no no Bairro Prucumã, em Boa Vista (RR). Ao todo, nove corpos e ossadas foram localizados no local.

Para saber mais sobre essa chocante descoberta e as investigações em andamento, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

