Ventos de até 100 km/h atingem 5 Estados nesta segunda-feira, 28 A previsão do tempo para esta segunda-feira, 28, mostra a atuação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil, com potencial para... Revista Oeste|Do R7 28/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 28/07/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 28, mostra a atuação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil, com potencial para tempestades severas, ventos intensos e agitação marítima.

Para mais detalhes sobre os impactos e previsões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Polícia prende mais 3 suspeitos de ataques a ônibus em SP

Como guerra entre facções fez de cidade cearense a mais violenta do Brasil

Brasil acelera verticalização com arranha-céus de luxo, que chegam até cidades do interior